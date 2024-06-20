Шольц обсудит проблемы миграции с главами немецких земель

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг в Берлине обсудит с лидерами земельных правительств страны проблемы, связанные с нелегальной миграцией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

В полдень по местному времени (13:00 – по киевскому) премьеры сначала проведут отдельные переговоры, а после обеда встретятся с Шольцем.

Земли, которые возглавляют представители консервативной ХДС/ХСС, в первую очередь настаивают на том, чтобы процедуры предоставления убежища осуществлялись в третьих странах за пределами Евросоюза, отмечает агентство.

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Министр внутренних дел Нэнси Фезер поручила изучить эту идею экспертам, многие из которых, впрочем, настроены скептически. Результаты будут обсуждаться на заседании в четверг.

На заседании, вероятно, также будут обсуждать вопрос о поддержке канцлера в отмене запрета на депортацию выходцев из Афганистана и Сирии, совершивших тяжкие преступления.

На днях СМИ сообщили, что Германия обсуждает с Узбекистаном миграционный пакт, который может включать депортацию афганских искателей убежища, чтобы Берлину не пришлось заключать прямых соглашений с режимом талибов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге высказался за депортацию лиц, совершивших тяжкие преступления, в страны, где ситуация с безопасностью считается сложной – таких как Афганистан и Сирия. Его заявление прозвучало на фоне серии жестоких нападений со стороны выходцев из Афганистана.

Сообщалось, что 27-летний выходец из Афганистана вечером 14 июня напал с ножом на нескольких человек в немецком городе Вольмирштедт, что в земле Саксония-Анхальт, одна из жертв погибла.

Перед тем в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения на нее афганца с ножом.