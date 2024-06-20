В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, 14 человек пострадали

В Люблинском воеводстве Польши произошло ДТП с участием автобуса с гражданами Украины, пострадали 14 человек.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на дороге национального значения в районе села Закренце неподалеку от Красностава: автобус с гражданами Украины съехал в кювет и перевернулся на бок.

фото ЛЮБЛИНСКОЙ ПОЛИЦИИ

Всего в автобусе ехали 58 человек, 14 пострадали. Среди пострадавших – двое детей. 13 человек госпитализировали.

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Полиция сообщила, что это был польский автобус, который направлялся из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв.

Участок национальной дороги в районе ДТП перекрыли.

Напомним, 17 июня рейсовый автобус с 57 гражданами Украины, в том числе 42 несовершеннолетними, столкнулся с грузовиком в Румынии.

Недавно в результате столкновения поездов в Чехии погибли четыре человека, среди которых две гражданки Украины.