В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, 14 человек пострадали
Новости — Четверг, 20 июня 2024, 11:46 —
В Люблинском воеводстве Польши произошло ДТП с участием автобуса с гражданами Украины, пострадали 14 человек.
Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".
Авария произошла на дороге национального значения в районе села Закренце неподалеку от Красностава: автобус с гражданами Украины съехал в кювет и перевернулся на бок.
Всего в автобусе ехали 58 человек, 14 пострадали. Среди пострадавших – двое детей. 13 человек госпитализировали.
Полиция сообщила, что это был польский автобус, который направлялся из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв.
Участок национальной дороги в районе ДТП перекрыли.
Напомним, 17 июня рейсовый автобус с 57 гражданами Украины, в том числе 42 несовершеннолетними, столкнулся с грузовиком в Румынии.
Недавно в результате столкновения поездов в Чехии погибли четыре человека, среди которых две гражданки Украины.