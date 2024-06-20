Через негоду у Чехії загинула жінка, тисячі користувачів залишились без електрики

Буревії з грозами, що накрили Моравсько-Сілезький край Чехії в середу, призвели до смерті однієї людини та знеструмили тисячі користувачів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ČTK.

Внаслідок падіння дерева загинула 50-річна жінка, яка перебувала в наметі у Чеському Тешині в окрузі Карвіна. Її чоловіку вдалось врятуватись, заявила влада.

Водночас близько 11 тисяч користувачів залишились без електрики в цьому регіоні вранці у четвер. Через це рятувальникам зокрема довелось надавати допомогу пацієнтам, які лікувались вдома.

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Загалом рятувальники мали справу з 600 інцидентів, пов'язаних з буревіями. Вони прибирали повалені дерева, відкачували воду із затоплених підвалів та ремонтували пошкоджені дахи.

Відключення електроенергії торкнулося і Остравського зоопарку. На його території є повалені дерева, під час проливного дощу вода потрапила в деякі будівлі, пошкоджено огорожу деяких тварин і доріжки для прогулянок.

Zoo Ostrava/Veronika Máchová

Через буревії в регіоні також обмежили рух автомобільного та залізничного транспорту.

Минулого тижня нічна злива завдала чималої шкоди у столиці Румунії Бухаресті – стоки не впоралися з об’ємом води і багато вулиць міста "перетворились на річки".

За орієнтовними підрахунками, після негоди були підтоплені понад 100 вулиць Бухареста і понад 200 будівель різного призначення. Вітер повалив десятки дерев, сім електроопор, пошкоджень зазнали близько 70 автомобілів.

У травні після сильної зливи залило вулиці столиці Молдови Кишинева, а у середу 12 червня подібну картину можна було бачити на деяких вулицях Києва.

У Німеччині інтенсивні зливи на початку місяця спричинили повені на півдні країни. Внаслідок стихійного лиха загинули шестеро людей, матеріальні збитки можуть сягати 2 млрд євро.