Из-за непогоды в Чехии погибла женщина, тысячи пользователей остались без электричества

Ураганы с грозами, накрывшие Моравско-Силезский край Чехии в среду, привели к смерти одного человека и обесточили тысячи пользователей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ČTK.

В результате падения дерева погибла 50-летняя женщина, которая находилась в палатке в Чешском Тешине в округе Карвина. Ее мужу удалось спастись, заявили власти.

В то же время около 11 тысяч пользователей остались без электричества в этом регионе утром в четверг. Из-за этого спасателям, в частности, пришлось оказывать помощь пациентам, которые лечились дома.

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В целом спасатели имели дело с 600 инцидентами, связанными с ураганами. Они убирали поваленные деревья, откачивали воду из затопленных подвалов и ремонтировали поврежденные крыши.

Отключение электроэнергии коснулось и Остравского зоопарка. На его территории есть поваленные деревья, во время проливного дождя вода попала в некоторые сооружения, повреждены некоторые ограждения и дорожки для прогулок.

Zoo Ostrava/Veronika Máchová

Из-за ураганов в регионе также ограничили движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

На прошлой неделе ночной ливень нанес немалый ущерб в столице Румынии Бухаресте – стоки не справились с объемом воды и многие улицы города "превратились в реки".

По ориентировочным подсчетам, после непогоды были подтоплены более 100 улиц Бухареста и более 200 зданий различного назначения. Ветер повалил десятки деревьев, семь электроопор, повреждения получили около 70 автомобилей.

В мае после сильного ливня залило улицы столицы Молдовы Кишинева, а в среду 12 июня подобную картину можно было видеть на некоторых улицах Киева.

В Германии интенсивные ливни в начале месяца вызвали наводнения на юге страны. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, материальный ущерб может достигать 2 млрд евро.