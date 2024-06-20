У Німеччині заарештували підозрюваного у підготовці терактів для "Ісламської держави"

Підозрюваного у підготовці терактів на користь угруповання "Ісламська держава" іракця заарештували у Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AP з посиланням на дані німецької прокуратури.

Махмуда А. заарештували в середу в Есслінгені, що поряд зі Штутгартом, йдеться в заяві федеральної прокуратури. Суддя наказав утримувати його під вартою за підозрою в членстві в іноземній терористичній організації до можливого пред’явлення обвинувачення.

Правоохоронці підозрюють, що чоловік приєднався до "Ісламської держави" в Іраку в травні 2016 року або раніше і воював на боці екстремістського угруповання.

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Прокурори заявили, що Махмуд А. прибув до Німеччини в жовтні 2022 року і був готовий здійснювати напади від імені "Ісламської держави". Вони не уточнили, чи планувалися якісь конкретні атаки.

Раніше Німеччина посилила заходи безпеки перед початком чемпіонату Європи з футболу, щоб запобігти потенційним загрозам з боку ісламістів, хуліганів, агресивно налаштованих осіб, а також кібератакам.

Перед цим повідомляли, що у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу та конференції з питань відновлення України в червні берлінська поліція готується до однієї з найбільших операцій за останні роки.

Нагадаємо, минулого тижня в Іспанії ліквідували мережу ІДІЛ, яка закликала до нападів на Євро-2024 і Олімпіаді.