В Германии арестовали подозреваемого в подготовке терактов для "Исламского государства"

Подозреваемого в подготовке терактов в пользу группировки "Исламское государство" иракца арестовали в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AP со ссылкой на данные немецкой прокуратуры.

Махмуда А. арестовали в среду в Эсслингене, что рядом со Штутгартом, говорится в заявлении федеральной прокуратуры. Судья приказал содержать его под стражей по подозрению в членстве в иностранной террористической организации до возможного предъявления обвинения.

Правоохранители подозревают, что мужчина присоединился к "Исламскому государству" в Ираке в мае 2016 года или ранее и воевал на стороне экстремистской группировки.

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Прокуроры заявили, что Махмуд А. прибыл в Германию в октябре 2022 года и был готов совершать нападения от имени "Исламского государства". Они не уточнили, планировались ли какие-то конкретные атаки.

Ранее Германия усилила меры безопасности перед началом чемпионата Европы по футболу, чтобы предотвратить потенциальные угрозы со стороны исламистов, хулиганов, агрессивно настроенных лиц, а также кибератаки.

Перед этим сообщалось, что в связи с проведением чемпионата Европы по футболу и конференции по вопросам восстановления Украины в июне берлинская полиция готовится к одной из крупнейших операций за последние годы.

Напомним, на прошлой неделе в Испании ликвидировали сеть ИГИЛ, которая призывала к нападениям на Евро-2024 и Олимпиаде.