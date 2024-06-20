Жителям Сербії і Чорногорії порадили сховатися від спеки

Жителям балканських держав Сербії і Чорногорії порадили у ці дні залишатися у приміщеннях до вечора через очікувану спеку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства Reuters.

Метеорологи прогнозують температуру близько 40 градусів за Цельсієм по всій Сербії цього тижня – вітри з Північної Африки штовхають гарячий і сухий фронт через Балкани.

Органи охорони здоров'я та метеорологи оголосили "червоний" рівень погодної небезпеки і порадили людям не виходити на вулицю.

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Белградська служба швидкої допомоги повідомила, що її лікарі виїздили на виклики понад 100 разів протягом ночі, в основному надаючи допомогу людям із серцевими та хронічними захворюваннями.

Міністерство праці та зайнятості закликало роботодавців організувати роботу на вулиці таким чином, щоб уникнути важкої фізичної праці та прямого впливу сонця.

У сусідній Чорногорії, де органи охорони здоров'я також закликали людей ховатися від сонця до пізнього вечора, десятки тисяч туристів заполонили пляжі Адріатичного моря.

У Греції в середу пожежники боролися з лісовими пожежами поблизу Афін. Вогонь змусив десятки людей покинути свої домівки, і влада заявила, що, на її думку, полум'я виникло в результаті підпалу, а також спекотних і сухих умов.

Між тим, у ніч на четвер у Польщі грози з буревіями завдали великої шкоди у багатьох громадах.