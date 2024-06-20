Жителям Сербии и Черногории посоветовали спрятаться от жары

Жителям балканских государств Сербии и Черногории посоветовали в эти дни оставаться в помещениях до вечера из-за ожидаемой жары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

Метеорологи прогнозируют температуру около 40 градусов по Цельсию по всей Сербии на этой неделе – ветры из Северной Африки толкают горячий и сухой фронт через Балканы.

Органы здравоохранения и метеорологи объявили "красный" уровень погодной опасности и посоветовали людям не выходить на улицу.

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Белградская служба скорой помощи сообщила, что ее врачи выезжали на вызовы более 100 раз в течение ночи, в основном оказывая помощь людям с сердечными и хроническими заболеваниями.

Министерство труда и занятости призвало работодателей организовать работу на улице таким образом, чтобы избежать тяжелого физического труда и прямого воздействия солнца.

В соседней Черногории, где органы здравоохранения также призвали людей прятаться от солнца до позднего вечера, десятки тысяч туристов заполонили пляжи Адриатического моря.

В Греции в среду пожарные боролись с лесными пожарами вблизи Афин. Огонь заставил десятки людей покинуть свои дома, и власти заявили, что, по их мнению, пламя возникло в результате поджога, а также жарких и сухих условий.

Между тем, в ночь на четверг в Польше грозы с ураганами нанесли большой ущерб во многих общинах.