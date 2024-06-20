Віцепрезидентка Бундестагу вибачилась за слова про колір шкіри гравців збірної Німеччини

Заступниця глави Бундестагу від "Зелених" Катрін Герінг-Екардт була змушена вибачитися за коментар про колір шкіри членів футбольної збірної країни, в якому вона похвалила перевагу різноманіття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

У своєму початковому твіті Герінг-Екардт написала, що "ця команда справді виняткова".

"Тільки уявіть, якби в ній грали лише білі німецькі футболісти", – написала вона після перемоги Німеччини над Угорщиною з рахунком 2:0 на Євро-2024. Вона також додала три райдужні смайлики.

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Схоже, депутатка мала на увазі нещодавнє опитування, згідно з яким 21% респондентів хотіли б бачити більше білих людей у складі німецької збірної.

Але після критики в соціальних мережах, в тому числі від колег-депутатів, Герінг-Екардт видалила пост і вибачилася за те, як він був сформульований.

У соцмережі X (Twitter) вона уточнила: її засмутило те, що 21% німців воліли б бачити у збірній більше білих.

"Я пишаюся цією командою і сподіваюся, що ми зможемо переконати і 21% (опитаних)", – написала вона.

Початковий допис Герінг-Екардт швидко розкритикували. Дехто звинуватив її в расизмі, незважаючи на те, що вона вихваляла розмаїття в команді.

"Мене дуже непокоїть, коли в Німеччині людей судять за кольором їхньої шкіри", – прокоментував Вольфганг Кубікі, заступник лідера Вільної демократичної партії, яка входить до коаліційного уряду Німеччини разом із "Зеленими".

Мануель Остерманн з правоцентристської партії Християнсько-демократичний союз також прокоментував ситуацію. "Ви судите людей за їхнім зовнішнім виглядом? Згідно з вашим власним визначенням, це було б расизмом", – сказав він.

Опитування, про яке згадала Герінг-Екардт, проводили на замовлення програми Sport Inside, що виходить на німецькому суспільному мовнику WDR. Опитування було частиною документального фільму про расову різноманітність у національній збірній і про те, як її сприймає громадськість.

Раніше повідомляли, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини в цілому задоволене початком Євро-2024 та заходами безпеки, навіть незважаючи на деякі інциденти, що сталися під час перших семи матчів.

Раніше Німеччина посилила заходи безпеки перед початком чемпіонату Європи з футболу, щоб запобігти потенційним загрозам з боку ісламістів, хуліганів, агресивно налаштованих осіб, а також кібератакам.