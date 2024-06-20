Вице-президент Бундестага извинилась за слова о цвете кожи игроков сборной Германии

Заместитель главы Бундестага от "Зеленых" Катрин Геринг-Экардт была вынуждена извиниться за комментарий о цвете кожи членов футбольной сборной страны, в котором она похвалила преимущество многообразия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

В своем начальном твите Геринг-Экардт написала, что "эта команда действительно исключительная".

"Только представьте, если бы в ней играли только белые немецкие футболисты", – написала она после победы Германии над Венгрией со счетом 2:0 на Евро-2024. Она также добавила три радужных смайлика.

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Похоже, депутат имела в виду недавний опрос, согласно которому 21% респондентов хотели бы видеть больше белых людей в составе немецкой сборной.

Но после критики в социальных сетях, в том числе от коллег-депутатов, Геринг-Экардт удалила пост и извинилась за то, как он был сформулирован.

В соцсети X (Twitter) она уточнила: ее расстроило то, что 21% немцев предпочли бы видеть в сборной больше белых.

"Я горжусь этой командой и надеюсь, что мы сможем убедить и 21% (опрошенных)", – написала она.

Первоначальное сообщение Геринг-Экардт быстро раскритиковали. Некоторые обвинили ее в расизме, несмотря на то, что она восхваляла разнообразие в команде.

"Меня очень беспокоит, когда в Германии людей судят по цвету их кожи", – прокомментировал Вольфганг Кубики, заместитель лидера Свободной демократической партии, которая входит в коалиционное правительство Германии вместе с "Зелеными".

Мануэль Остерманн из правоцентристской партии Христианско-демократический союз также прокомментировал ситуацию. "Вы судите людей по их внешнему виду? Согласно вашему собственному определению, это было бы расизмом", – сказал он.

Опрос, о котором упомянула Геринг-Экардт, проводился по заказу программы Sport Inside, выходящей на немецком общественном вещателе WDR. Опрос был частью документального фильма о расовом разнообразии в национальной сборной и о том, как его воспринимает общественность.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Германии в целом удовлетворено началом Евро-2024 и мерами безопасности, даже несмотря на некоторые инциденты, произошедшие во время первых семи матчей.

Ранее Германия усилила меры безопасности перед началом чемпионата Европы по футболу, чтобы предотвратить потенциальные угрозы со стороны исламистов, хулиганов, агрессивно настроенных лиц, а также кибератаки.