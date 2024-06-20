Прем'єрка Литви пояснила, чому не підтримує ідею онлайн-голосування на виборах
Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте не підтримує ідею впровадження онлайн-голосування на виборах, доки не буде гарантовано стовідсоткову безпеку.
Її заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".
У представленому в середу Головною виборчою комісією дослідженні йдеться про те, що можливість упровадження в Литві інформаційної системи онлайн-голосування (IBIS) існує, але робити це рекомендується після мінімізації соціальних і технологічних ризиків.
"Я думаю, що це питання навіть не для майбутніх урядів, а для майбутніх поколінь", – сказала Шимоніте.
За її словами, онлайн-голосування має забезпечувати як безпеку даних, так і таємницю голосування.
"Я не найкращий експерт у галузі безпеки інформаційних технологій, але я не бачила жодного експерта, який дав би голову на відсікання, що можна задовольнити обидві вимоги одночасно. І це, мабуть, головна проблема", – зазначила литовська прем’єрка.
З огляду на те, що всі демократичні країни є мішенню для режимів, які використовують інформаційні системи, щоб сіяти хаос, красти або фальсифікувати дані, питання безпеки в нинішньому геополітичному контексті має вирішальне значення, підкреслила Шимоніте.
Вона також додала, що досвід інших країн показує, що онлайн-голосування не сприяє явці виборців.
Нещодавно Сейм Польщі прийняв поправку до Виборчого кодексу, яка вводить можливість голосування поштою для всіх виборців у країні та за кордоном.
Крім того, Молдова створила можливість для діаспори голосувати на виборах поштою.