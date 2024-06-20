Премьер Литвы объяснила, почему не поддерживает идею онлайн-голосования на выборах

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не поддерживает идею внедрения онлайн-голосования на выборах, пока не будет гарантирована стопроцентная безопасность.

Ее заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

В представленном в среду Главной избирательной комиссией исследовании говорится о том, что возможность внедрения в Литве информационной системы онлайн-голосования (IBIS) существует, но делать это рекомендуется после минимизации социальных и технологических рисков.

"Я думаю, что это вопрос даже не для будущих правительств, а для будущих поколений", – сказала Шимоните.

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По ее словам, онлайн-голосование должно обеспечивать как безопасность данных, так и тайну голосования.

"Я не лучший эксперт в области безопасности информационных технологий, но я не видела ни одного эксперта, который дал бы голову на отсечение, что можно удовлетворить оба требования одновременно. И это, пожалуй, главная проблема", – отметила литовский премьер.

Учитывая то, что все демократические страны являются мишенью для режимов, которые используют информационные системы, чтобы сеять хаос, воровать или фальсифицировать данные, вопрос безопасности в нынешнем геополитическом контексте имеет решающее значение, подчеркнула Шимоните.

Она также добавила, что опыт других стран показывает, что онлайн-голосование не способствует явке избирателей.

Недавно Сейм Польши принял поправку в Избирательный кодекс, которая вводит возможность голосования по почте для всех избирателей в стране и за рубежом.

Кроме того, Молдова создала возможность для диаспоры голосовать на выборах по почте.