Руководитель кампании партии Сунака ушел в отставку из-за "скандала со ставками"

Глава избирательной кампании Консервативной партии Великобритании Тони Ли сложил полномочия на фоне обвинений в том, что он вместе с женой делал ставки на события, связанные с досрочными парламентскими выборами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Ранее появились сообщения, что британская Комиссия по азартным играм расследует обвинения в отношении Ли и его жены Лауры Сондерс, кандидата в депутаты парламента от Бристоля, в связи со ставками.

В Британии распространены ставки на политические события, в том числе на время проведения выборов. Но если человек делает ставки, обладая инсайдерской информацией, то совершает уголовное правонарушение.

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За последние дни "скандал со ставками" задел другого кандидата в депутаты от Консервативной партии, близкого помощника Сунака Крейга Уильямса, который на прошлой неделе извинился за то, что сделал ставку на дату выборов.

А полиция Лондона накануне заявила, что арестовала офицера полиции, который работал в охране премьера Британии, из-за вероятных ставок на время проведения выборов.

Опросы прогнозируют, что британские консерваторы проиграют выборы 4 июля.

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