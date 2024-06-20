Лидер ультраправых Румынии, который метит в президенты, против передачи Patriot Украине

Лидер ультраправой партии "Альянс за союз румын" (AUR) Джордж Симион, который недавно заявил о президентских амбициях, резко раскритиковал решение о передаче Украине румынской системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он сказал в видео, опубликованном в Facebook, пишет "Европейская правда".

По словам Симиона, система Patriot "должна остаться для защиты румын, и Румыния не должна вступать ни в одну войну".

"Мы находимся в разгаре президентской кампании. Выборы состоятся 15 сентября. Я прошу всех румынских чиновников принять это решение (о передаче Patriot. – Ред.) только после избрания нового президента Румынии", – добавил он.

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На прошлой неделе лидер AUR первым объявил о своей кандидатуре на пост президента Румынии. Опросы дают ему 13,5% поддержки и ставят на третье место после нынешнего заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ и премьер-министра Марчела Чолаку.

В 2023 году СБУ подтвердила запрет въезда в Украину для Симиона. Решение приняли "в интересах нацбезопасности".

Напомним, в Румынии 20 июня официально приняли решение о передаче Украине одной системы Patriot, несмотря на то, что румынское Министерство обороны не одобряло такого шага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Румынию и призвал других союзников последовать ее примеру.