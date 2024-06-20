Орбан приедет в Мелони перед саммитом, где определится руководство ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Рим в следующий понедельник, 24 июня, для переговоров с главой итальянского правительства Джорджией Мелони.

Об этом представитель Орбана сообщил агентству AFP в четверг, пишет "Европейская правда".

Визит премьера Венгрии в Италию состоится накануне саммита ЕС на следующей неделе, на котором лидеры будут пытаться согласовать кандидатуры на три главные должности – президента Еврокомиссии, президента Европейского совета и топ-дипломата Евросоюза.

Реклама:

Орбан и Мелони были среди тех лидеров, которые настаивали, что кандидатуры должны отражать результаты выборов в Европейский парламент, на которых ультраправые партии в ряде стран одержали победу.

Несмотря на это, партия венгерского премьера "Фидес" так и не вошла в политическую группу "Европейских консерваторов и реформистов" в Европарламенте, где Мелони играет ведущую роль, из-за позиции Орбана по Украине.

Зато членов партии оппонента Орбана приняли в Европейскую народную партию, в которой ранее была "Фидес".

Лидеры Евросоюза на встрече в понедельник 18 июня не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в ЕС на следующие пять лет после евровыборов.