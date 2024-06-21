В Госдепе США не сказали, против ли Вашингтон слов о "необратимом пути" Украины в НАТО

В Государственном департаменте США заявили, что не обсуждают никакие формулировки из будущего коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне на фоне распространенных в прессе сообщений о спорах о том, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.

Об этом представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал на брифинге 20 июня, пишет "Европейская правда".

Миллер отвечал на вопрос о том, выступают ли США против использования слова "необратимый" для характеристики пути Украины в НАТО.

"Я не собираюсь вдаваться в то, какими могут быть слова в коммюнике НАТО по итогам саммита, который еще не состоялся", – сказал Миллер.

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Но, как он добавил, "будущее Украины – в НАТО".

"Она станет членом НАТО. Мы дали это понять. И мы продолжим работать с нашими союзниками в НАТО над тем, как именно проложить мостик к членству, как это выглядит и что должна сделать Украина", – сказал спикер.

Он добавил, что формулировка, которая будет использована в коммюнике саммита в Вашингтоне, США дипломатическим путем согласуют с союзниками.

Накануне CNN, а также The Telegraph рассказали, что между членами Североатлантического альянса продолжаются обсуждения, насколько решительной должна быть формулировка решения саммита НАТО в Вашингтоне относительно будущего членства Украины.

Тогда как США и Германия поддерживают формулировку о том, что следует создать "мост" (bridge) к членству Украины в НАТО, Великобритания и некоторые страны Центрально-Восточной Европы выступают за формулировку о "необратимом пути" (irreversible path) в Альянс.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.