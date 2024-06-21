В Австрии хотят, чтобы Дунай стал внутренней рекой ЕС

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что все страны Дунайского региона, в который, в частности, входит Украина, должны быть членами Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время открытия 13-го ежегодного Форума Стратегии ЕС для Дунайского региона (EUSDR) в Вене, сообщает Укринформ.

Глава МИД убежден, что Дунайский регион должен быть в приоритете повестки дня Еврокомиссии, а EUSDR – "испытательной лабораторией для членства в ЕС".

"Мы хотим, чтобы Дунай стал внутренней рекой ЕС", – подчеркнул Шалленберг.

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По его словам, захватническая война РФ против Украины среди прочего показала, что расширение ЕС является "нашим самым большим геополитическим инструментом, и его надо использовать".

Министр осудил обстрелы Россией украинской инфраструктуры и препятствование со стороны РФ свободе судоходства в Украине, а также назвал "невероятно циничным" то, что хозяин Кремля Владимир Путин использует продовольствие как оружие.

Учитывая это, Шалленберг подчеркнул важность поддержки транспортных "путей солидарности" для экспорта агропродукции из Украины, в частности по Дунаю, что, как считает он, может также стать важным логистическим узлом в обратном направлении во время восстановления Украины.

Участие в 13-м ежегодном Форуме Стратегии ЕС для Дунайского региона принимают главы МИД Австрии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Черногории, Словакии, Чехии, Молдовы и Сербии, а также представители правительств Германии, Румынии, Словении, Венгрии и Украины.

Стратегия объединяет 14 стран, расположенных в бассейне реки Дунай: 9 стран-членов ЕС (Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Румыния), а также страны, которые пока не являются членами ЕС – Украина, Босния и Герцеговина, Молдова, Сербия и Черногория.

Накануне парламент Нидерландов проголосовал за одобрение переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз, что было последним препятствием для формального начала этого процесса.

Напомним, на прошлой неделе постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.

Решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

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