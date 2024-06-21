В Молдове определили главного переговорщика по вступлению в ЕС

В Молдове определили, кто будет главным переговорщиком по вступлению в ЕС, а президент Майя Санду подписала указ о начале переговоров.

Об этом в пятницу сообщила администрация Санду, пишет "Европейская правда".

21 июня состоялось заседание Национальной комиссии по вопросам европейской интеграции под председательством Санду. Члены комиссии обсудили общую переговорную позицию Молдовы в рамках первой межправительственной конференции Молдова-ЕС, которая состоится 25 июня в Люксембурге.

Переговорную позицию Молдовы в пятницу должно утвердить правительство.

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Кроме того, глава государства подписала указ о начале переговоров о вступлении, а вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова назначена главным переговорщиком от Молдовы.

"Республика Молдова выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Таким образом, через два года после получения статуса страны-кандидата, 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдова – ЕС, которая определяет начало переговоров о вступлении", – прокомментировала Санду.

Она также подчеркнула, что Молдова как член Европейского Союза – это единственный путь развития, который может обеспечить мир, благосостояние и лучшую жизнь для всех граждан.

"На осеннем референдуме народ Республики Молдова решит, является ли это направлением развития страны и наследием, которое мы оставляем будущим поколениям. Я благодарю правительство за проделанную работу и желаю успехов нашей делегации, которая будет представлять Республику Молдова в Люксембурге, на официальном запуске переговоров о вступлении в Европейский Союз", – отметила президент.

Напомним, 14 июня постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.

Решение послов ЕС означает, что 25 июня состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.