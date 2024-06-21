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Кулеба поговорив з главою МЗС Польщі: Безпекова співпраця зміцниться "хорошими темпами"

Новини — П'ятниця, 21 червня 2024, 12:03 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Про це Кулеба розповів у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Він зазначив, що поспілкувався з польським колегою, аби підтвердити міцне українсько-польське партнерство. 

"Ми зосередилися на рішеннях щодо надання більших можливостей українській протиповітряній обороні та посилення безпеки не лише для України, але й для всього регіону. Безпекова співпраця з Польщею продовжить зміцнюватися хорошими темпами", – зазначив міністр.

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Дипломати також скоординували кроки напередодні засідання Європейської ради та саміту НАТО у Вашингтоні.

Раніше повідомляли, що двосторонню безпекову угоду між Україною та Польщею можуть фіналізувати та підписати до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня. 

Польський депутат і голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль заявив, що угода незабаром буде готова. 

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Кулеба Польща
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