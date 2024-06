Кулеба поговорив з главою МЗС Польщі: Безпекова співпраця зміцниться "хорошими темпами"

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Про це Кулеба розповів у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Він зазначив, що поспілкувався з польським колегою, аби підтвердити міцне українсько-польське партнерство.

"Ми зосередилися на рішеннях щодо надання більших можливостей українській протиповітряній обороні та посилення безпеки не лише для України, але й для всього регіону. Безпекова співпраця з Польщею продовжить зміцнюватися хорошими темпами", – зазначив міністр.

Реклама:

I spoke with @SikorskiRadek to reaffirm the strong Ukrainian-Polish partnership.



We focused on decisions to provide more capabilities for Ukrainian air defence and increase security not only for Ukraine, but also the entire region.



Security cooperation with Poland will…