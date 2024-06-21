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Кулеба поговорил с главой МИД Польши: Сотрудничество по безопасности будет укрепляться "хорошими темпами"

Новости — Пятница, 21 июня 2024, 12:03 — Кристина Бондарева

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Об этом Кулеба рассказал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Он отметил, что пообщался с польским коллегой, чтобы подтвердить крепкое украинско-польское партнерство.

"Мы сосредоточились на решениях о предоставлении больших возможностей украинской противовоздушной обороне и усилении безопасности не только для Украины, но и для всего региона. Сотрудничество в сфере безопасности с Польшей продолжит укрепляться хорошими темпами", – отметил министр.

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Дипломаты также скоординировали шаги накануне заседания Европейского совета и саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Польшей могут финализировать и подписать до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля.

Польский депутат и председатель совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил, что соглашение вскоре будет готово.

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Кулеба Польша
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