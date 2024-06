Кулеба поговорил с главой МИД Польши: Сотрудничество по безопасности будет укрепляться "хорошими темпами"

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Об этом Кулеба рассказал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Он отметил, что пообщался с польским коллегой, чтобы подтвердить крепкое украинско-польское партнерство.

"Мы сосредоточились на решениях о предоставлении больших возможностей украинской противовоздушной обороне и усилении безопасности не только для Украины, но и для всего региона. Сотрудничество в сфере безопасности с Польшей продолжит укрепляться хорошими темпами", – отметил министр.

