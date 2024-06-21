Кулеба поговорил с главой МИД Польши: Сотрудничество по безопасности будет укрепляться "хорошими темпами"

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Об этом Кулеба рассказал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Он отметил, что пообщался с польским коллегой, чтобы подтвердить крепкое украинско-польское партнерство.

"Мы сосредоточились на решениях о предоставлении больших возможностей украинской противовоздушной обороне и усилении безопасности не только для Украины, но и для всего региона. Сотрудничество в сфере безопасности с Польшей продолжит укрепляться хорошими темпами", – отметил министр.

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I spoke with @SikorskiRadek to reaffirm the strong Ukrainian-Polish partnership.



We focused on decisions to provide more capabilities for Ukrainian air defence and increase security not only for Ukraine, but also the entire region.



Security cooperation with Poland will… – Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 21, 2024

Дипломаты также скоординировали шаги накануне заседания Европейского совета и саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Польшей могут финализировать и подписать до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля.

Польский депутат и председатель совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил, что соглашение вскоре будет готово.