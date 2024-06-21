У Німеччині тиснуть на Шольца, щоб висилати шукачів притулку в треті країни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та керівники 16 федеральних земель країни обговорили можливість того, щоб процедури надання притулку здійснювалися в третіх країнах за межами ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Керівники земель, які очолюють представники консервативної ХДС/ХСС, закликали федеральний уряд вжити заходів для створення центрів обробки заяв про надання притулку в третіх країнах.

"Ми очікуємо від федерального уряду, що він розробить конкретні моделі реалізації процесів надання притулку в третіх і транзитних державах", – сказав прем'єр землі Гессен від ХДС Борис Райн.

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Подібні схеми намагаються запровадити прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, яка планує передати обробку деяких заяв про надання притулку Албанії, а також британський прем'єр Ріші Сунак – він уклав аналогічну угоду з Руандою.

За словами Шольца, хоча ці моделі, ймовірно, недостатньо масштабні, щоб повністю вирішити проблеми Німеччини, правильно, що уряд розглядає можливість використання подібної схеми.

"Ми потребуємо імміграції робітників і кваліфікованих працівників для нашого бізнесу та майбутнього. З іншого боку, нам потрібно успішно управляти нелегальною міграцією", – зазначив Шольц у четвер після більш ніж семигодинних переговорів у Берліні з керівниками земель.

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила, що уряд продовжує "всебічне й безстрокове" вивчення процедур надання притулку в третіх країнах.

Водночас вона висловила думку, що співпраця з третіми країнами може не мати "значного впливу на обмеження кількості біженців – як показав досвід Італії та Великої Британії".

Днями ЗМІ повідомили, що Німеччина обговорює з Узбекистаном міграційний пакт, який може включати депортацію афганських шукачів притулку, щоб Берліну не довелося укладати прямих угод з режимом талібів.

Раніше Шольц під час виступу в Бундестазі висловився за депортацію осіб, які скоїли тяжкі злочини, до країн, де ситуація з безпекою вважається складною – таких як Афганістан та Сирія. Його заява пролунала на тлі серії жорстоких нападів з боку вихідців з Афганістану.

Ще у квітні лідер "Вільних демократів", які входять до урядової коаліції, у Бундестазі Крістіан Дюрр заявив, що було б правильно розглянути можливість надання притулку мігрантам у третіх країнах за межами Європи.