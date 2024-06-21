В Германии давят на Шольца, чтобы высылать искателей убежища в третьи страны

Канцлер Германии Олаф Шольц и руководители 16 федеральных земель страны обсудили возможность того, чтобы процедуры предоставления убежища осуществлялись в третьих странах за пределами ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Руководители земель, которые возглавляют представители консервативной ХДС/ХСС, призвали федеральное правительство принять меры для создания центров обработки заявлений о предоставлении убежища в третьих странах.

"Мы ожидаем от федерального правительства, что оно разработает конкретные модели реализации процессов предоставления убежища в третьих и транзитных государствах", – сказал премьер земли Гессен от ХДС Борис Райн.

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Подобные схемы пытаются ввести премьер Италии Джорджия Мелони, которая планирует передать обработку некоторых заявлений о предоставлении убежища Албании, а также британский премьер Риши Сунак – он заключил аналогичное соглашение с Руандой.

По словам Шольца, хотя эти модели, вероятно, недостаточно масштабны, чтобы полностью решить проблемы Германии, правильно, что правительство рассматривает возможность использования подобной схемы.

"Мы нуждаемся в иммиграции рабочих и квалифицированных работников для нашего бизнеса и будущего. С другой стороны, нам нужно успешно управлять нелегальной миграцией", – отметил Шольц в четверг после более чем семичасовых переговоров в Берлине с руководителями земель.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что правительство продолжает "всестороннее и бессрочное" изучение процедур предоставления убежища в третьих странах.

В то же время она выразила мнение, что сотрудничество с третьими странами может не иметь "значительного влияния на ограничение количества беженцев – как показал опыт Италии и Великобритании".

На днях СМИ сообщили, что Германия обсуждает с Узбекистаном миграционный пакт, который может включать депортацию афганских искателей убежища, чтобы Берлину не пришлось заключать прямых соглашений с режимом талибов.

Ранее Шольц во время выступления в Бундестаге высказался за депортацию лиц, совершивших тяжкие преступления, в страны, где ситуация с безопасностью считается сложной – таких как Афганистан и Сирия. Его заявление прозвучало на фоне серии жестоких нападений со стороны выходцев из Афганистана.

Еще в апреле лидер "Свободных демократов", которые входят в правительственную коалицию, в Бундестаге Кристиан Дюрр заявил, что было бы правильно рассмотреть возможность предоставления убежища мигрантам в третьих странах за пределами Европы.