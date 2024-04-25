У Німеччині зацікавились ідеєю Британії висилати шукачів притулку в треті країни

Попри велику міжнародну критику рішення уряду Великої Британії рішення вислати до Руанди нелегальних шукачів притулку, в коаліційній партії "Вільних демократів" закликають уряд Німеччини укласти аналогічну угоду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Лідер "Вільних демократів" у Бундестазі Крістіан Дюрр в інтерв'ю Augsburger Allgemeine заявив, що було б правильно розглянути можливість надання притулку мігрантам у третіх країнах за межами Європи.

За його словами, хоча він не є прихильником переправлення нелегальних мігрантів, які вже перебувають у ФРН, до третіх країн, щоб вони могли просити там притулку, як це передбачено британською моделлю, але підтримував би утримання принаймні їх частини за межами ЄС, поки розглядатимуть їхні прохання.

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"За допомогою юридично безпечного регулювання ми могли б внести ясність щодо статусу захисту та запобігти тому, щоб люди без перспектив залишитися в ЄС вирушали на небезпечний маршрут через Середземне море", – вважає Дюрр.

Ліберально-консервативні "Вільні демократи" наразі є найменшою партією в трипартійному коаліційному уряді канцлера Німеччини Олафа Шольца, поряд з лівоцентристськими соціал-демократами (СДПН) та "зеленими".

Натомість опозиційна правоцентристська ХДС/ХСС вже давно вимагає, щоб Євросоюз передав процедури надання притулку країнам, які не входять до ЄС.

Раніше британський парламент ухвалив суперечливий законопроєкт щодо висилки шукачів притулку до Руанди, покликаний перешкодити мігрантам перетинати Ла-Манш на невеликих човнах.

Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Великої Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

План викликав гострі суперечки в британському парламенті і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, інше – виступає за дотримання міжнародного права.

У Раді Європи заявили про серйозну стурбованість щодо дотримання прав людини у зв’язку з ухваленням у Британії закону, який передбачає депортацію нелегальних шукачів притулку до Руанди.