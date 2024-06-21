Партія експрем’єра Чехії вийшла з ліберальної групи Європарламенту

Депутати від партії чеського експрем’єра Андрея Бабіша ANO покинуть ліберальну групу "Оновити Європу" в Європарламенті.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Politico.

Партія Бабіша ANO, яка посіла перше місце на виборах до Європарламенту в Чехії, була ключовим гравцем у центристській "Оновити Європу", в якій домінують депутати від французького президента Емманюеля Макрона та інших ліберальних партій.

"Це було вирішено вчора. Ми виходимо з "Оновити Європу", тому що ми не можемо виконати там нашу програму. І ми не хочемо зраджувати наших виборців", – сказав виданню Ондржей Кнотек, депутат Європарламенту від ANO, який був переобраний у червні.

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ANO також має намір вийти із загальноєвропейської сім'ї ліберальних партій, відомої як ALDE. "Оновити Європу" і ALDE мають різні позиції щодо руху ANO", – сказав Бабіш на пресконференції.

У заяві ALDE висловили жаль з приводу того, що "партія ANO обрала шлях, який веде їх далі від ліберальних цінностей".

"Партія ALDE і її партнери в Європейському парламенті залишаються єдиними в нашій місії з просування наших ліберальних цінностей, і ми будемо продовжувати робити це, відображаючи довіру, надану нам виборцями", – заявили у ALDE.

Бабіш давно розходиться у поглядах з багатьма політиками в ліберальній родині, оскільки він схильний до популізму і різко виступає проти Європейського зеленого курсу і міграційної політики ЄС.

"Ми йшли на вибори, щоб боротися з нелегальною міграцією, щоб змінити Зелений курс, який руйнує нашу європейську промисловість і сільське господарство, і має негативний вплив на наших громадян", – сказав Бабіш.

Нагадаємо, ліберальна група "Оновити Європу" після євровиборів опустилась на четверте місце за кількість депутатів Європарламенту, а "Європейські консерватори і реформісти" стали третьою за розмірами групою в парламенті.

Крім того, "Європейські консерватори і реформісти", куди хотіла приєднатись партія глави угорського уряду Віктора Орбан "Фідес", зажадала від нього заяви щодо підтримки України.