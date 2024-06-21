Партия экс-премьера Чехии вышла из либеральной группы Европарламента

Депутаты от партии чешского экс-премьера Андрея Бабиша ANO покинут либеральную группу "Обновить Европу" в Европарламенте.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico.

Партия Бабиша ANO, которая заняла первое место на выборах в Европарламент в Чехии, была ключевым игроком в центристской "Обновить Европу", в которой доминируют депутаты от французского президента Эмманюэля Макрона и других либеральных партий.

"Это было решено вчера. Мы выходим из "Обновить Европу", потому что мы не можем выполнить там нашу программу. И мы не хотим предавать наших избирателей", – сказал изданию Ондржей Кнотек, депутат Европарламента от ANO, который был переизбран в июне.

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ANO также намерена выйти из общеевропейской семьи либеральных партий, известной как ALDE. "Обновить Европу" и ALDE имеют разные позиции относительно движения ANO", – сказал Бабиш на пресс-конференции.

В заявлении ALDE выразили сожаление по поводу того, что "партия ANO выбрала путь, который ведет их дальше от либеральных ценностей".

"Партия ALDE и ее партнеры в Европейском парламенте остаются едиными в нашей миссии по продвижению наших либеральных ценностей, и мы будем продолжать делать это, отражая доверие, оказанное нам избирателями", – заявили в ALDE.

Бабиш давно расходится во взглядах со многими политиками в либеральной семье, поскольку он склонен к популизму и резко выступает против Европейского зеленого курса и миграционной политики ЕС.

"Мы шли на выборы, чтобы бороться с нелегальной миграцией, чтобы изменить Зеленый курс, который разрушает нашу европейскую промышленность и сельское хозяйство, и имеет негативное влияние на наших граждан", – сказал Бабиш.

Напомним, либеральная группа "Обновить Европу" после евровыборов опустилась на четвертое место по количеству депутатов Европарламента, а "Европейские консерваторы и реформисты" стали третьей по размерам группой в парламенте.

Кроме того, "Европейские консерваторы и реформисты", куда хотела присоединиться партия главы венгерского правительства Виктора Орбана "Фидес", потребовала от него заявления о поддержке Украины.