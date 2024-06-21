Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по соглашению по безопасности

Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по подписанию двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса президента Украины, сообщает "Европейская правда".

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква рассказал, что переговорные команды провели сложную работу, и теперь "мы вплотную приблизились к заключению двустороннего соглашения по безопасности".

"Роль Польши в оказании помощи Украине и приближении нашей победы трудно переоценить. Это будет по-настоящему амбициозное соглашение, где отражено большинство наших достижений и совместных планов на будущее", – отметил он.

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Стороны отметили достигнутый прогресс и согласовали график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения и его подписания в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Польшей могут финализировать и подписать до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля.

Польский депутат и председатель совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил, что соглашение вскоре будет готово.