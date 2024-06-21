Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по соглашению по безопасности
Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по подписанию двустороннего соглашения по безопасности.
Об этом проинформировала пресс-служба Офиса президента Украины, сообщает "Европейская правда".
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква рассказал, что переговорные команды провели сложную работу, и теперь "мы вплотную приблизились к заключению двустороннего соглашения по безопасности".
"Роль Польши в оказании помощи Украине и приближении нашей победы трудно переоценить. Это будет по-настоящему амбициозное соглашение, где отражено большинство наших достижений и совместных планов на будущее", – отметил он.
Стороны отметили достигнутый прогресс и согласовали график дальнейших действий по финализации двустороннего соглашения и его подписания в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Польшей могут финализировать и подписать до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля.
Польский депутат и председатель совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил, что соглашение вскоре будет готово.