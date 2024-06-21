У Греції борються з низкою нових пожеж, деякі загрожують будинкам

У Греції тривають одночасно декілька пожеж у різних регіонах країни, що почалися на тлі сильної спеки.

Про це повідомляє Kathimerini i Protothema, пише "Європейська правда".

Станом на день 21 червня серйозну пожежу гасять в районі міста Мегалополіс на півдні країни. Її вважають складною, полум’я загрожує житловим будинкам. Там залучені 70 пожежників, 18 машин, 6 спеціалізованих літаків і три гелікоптери.

Ще одну пожежу гасять у номі Ахая, на південному заході країни. Там також працює понад 70 вогнеборців і більше 30 одиниць техніки.

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Південніше Афін палає пожежа у місцевості між населеними пунктами Анавіссос і Сароніда, там вогонь загрожує будинкам, місцевих мешканців просять евакуюватись у північному напрямку.

Пожежу гасять також на порослій лісом горі на острові Кефалонія, у місцевості західніше Ларісси.

Protothema пише, що за останню добу в країні спалахнуло 45 пожеж.

У попередні дні гасили кілька інших осередків пожеж на півострові південніше Афін. Причиною однієї з них вважають підпал.

Нагадаємо, минулого тижня в країні панувала сорокаградусна спека, через яку у денні години закривали найпопулярніші туристичні місця, а пожежні служби перейшли у режим найвищої готовності.

У ті дні в різних місцях в країні померли п’ятеро туристів віком від 55 років і старших, ймовірно через реакцію організму на екстремальні температури. Трьох зниклих досі шукають.