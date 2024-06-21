В Греции борются с рядом новых пожаров, некоторые угрожают домам

В Греции продолжаются одновременно несколько пожаров в разных регионах страны, начавшихся на фоне сильной жары.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

По состоянию на день 21 июня серьезный пожар тушат в районе города Мегалополис на юге страны. Его считают сложным, пламя угрожает жилым домам. Там задействованы 70 пожарных, 18 машин, 6 специализированных самолетов и три вертолета.

Еще один пожар тушат в номе Ахая, на юго-западе страны. Там также работает более 70 пожарных и более 30 единиц техники.

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Южнее Афин пылает пожар в местности между населенными пунктами Анависсос и Саронида, там огонь угрожает домам, местных жителей просят эвакуироваться в северном направлении.

Пожар тушат также на поросшей лесом горе на острове Кефалония, в местности западнее Лариссы.

Protothema пишет, что за последние сутки в стране вспыхнуло 45 пожаров.

В предыдущие дни тушили несколько других очагов пожаров на полуострове южнее Афин. Причиной одного из них считают поджог.

Напомним, на прошлой неделе в стране царила сорокаградусная жара, из-за которой в дневные часы закрывали самые популярные туристические места, а пожарные службы перешли в режим высокой готовности.

В те дни в разных местах в стране умерли пятеро туристов в возрасте от 55 лет и старше, вероятно из-за реакции организма на экстремальные температуры.