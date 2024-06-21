У Польщі відсторонили пілота МіГ-29, який під час польоту пошкодив будівлі

Польського пілота МіГ-29, який завдав шкоди кільком будівлям, пролітаючи над селом поблизу міста Мальборк у Поморському воєводстві, відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування інциденту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Винищувач, що належить базі тактичної авіації Мальборка, вранці в четвер перетнув звуковий бар'єр на висоті приблизно 300 метрів під час виконання тренувального польоту над селом Шаленець.

Інцидент розслідує Військова поліція Польщі, а також Державна комісія з розслідування авіаційних подій. Вони перевіряють як дії пілота, так і можливу несправність бортових приладів МіГ-29, через які й міг відбутись маневр.

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На час з'ясування обставин інциденту пілоту винищувача заборонили літати.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у п’ятницю окремо заявив, що військові покриють будь-які збитки.

Напередодні Оперативне командування Війська Польського підтвердило, що винищувач МіГ-29 з 22-ї бази тактичної авіації під час тренувального польоту подолав звуковий бар’єр, пролітаючи біля населеного пункту на висоті близько 300 метрів, у результаті чого пошкоджено покрівлі кількох будинків.

Нагадаємо, у серпні 2023 року винищувачі F-16 перетнули звуковий бар’єр під час тренування в районі польського міста Радом, що налякало місцевих мешканців.

У 2020 році схожа подія сталася над Парижем.