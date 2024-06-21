В Польше отстранили пилота МиГ-29, который во время полета повредил здания

Польского пилота МиГ-29, который нанес ущерб нескольким зданиям, пролетая над селом вблизи города Мальборк в Поморском воеводстве, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования инцидента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Истребитель, принадлежащий базе тактической авиации Мальборка, утром в четверг пересек звуковой барьер на высоте примерно 300 метров во время выполнения тренировочного полета над селом Шаленец.

Инцидент расследует Военная полиция Польши, а также Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. Они проверяют как действия пилота, так и возможную неисправность бортовых приборов МиГ-29, из-за которых и мог произойти маневр.

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На время выяснения обстоятельств инцидента пилоту истребителя запретили летать.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в пятницу отдельно заявил, что военные покроют любые убытки.

Накануне Оперативное командование Войска Польского подтвердило, что истребитель МиГ-29 с 22-й базы тактической авиации во время тренировочного полета преодолел звуковой барьер, пролетая возле населенного пункта на высоте около 300 метров, в результате чего повреждены кровли нескольких домов.

Напомним, в августе 2023 года истребители F-16 преодолели звуковой барьер во время тренировки в районе польского города Радом, что напугало местных жителей.

В 2020 году похожее событие произошло над Парижем.