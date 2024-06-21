Израиль отказался от встречи с ЕС, где должен был объяснить свои действия в Газе

Израильская сторона отказалась от участия в специальном заседании Совета ассоциации ЕС-Израиль, где должны были обсудить соблюдение им международного права во время боевых действий в секторе Газы.

Эту информацию в комментарии Politico подтвердило представительство Израиля при ЕС, пишет "Европейская правда".

В четверг израильское правительство направило официальный ответ высокому представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю, который пригласил его на специальное заседание Совета ассоциации ЕС-Израиль.

В нем Израиль предложил созвать двусторонний саммит во второй половине года, когда в Совете Европейского Союза будет председательствовать Венгрия – один из самых активных сторонников Израиля в ЕС.

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Европейская комиссия подтвердила Politico получение письма и сообщила, что министры иностранных дел ЕС обсудят реакцию Израиля на заседании в понедельник, 24 июня.

В прошлом месяце Евросоюз решил созвать Совет ассоциации с Израилем, чтобы обсудить соблюдение им обязательств в области прав человека, предусмотренных Соглашением об ассоциации, учитывая ухудшение гуманитарных последствий операции в Газе.

Некоторые страны ЕС, в частности Бельгия, которая председательствует в Совете Евросоюза до конца этого месяца, хотят оказать давление на Израиль с помощью торговых санкций. На Европу в 2022 году приходилось 28,8% израильского экспорта.

Критика со стороны Евросоюза усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.