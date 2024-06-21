Влада Парижа виявила високий рівень фекальних бактерій у Сені перед Олімпіадою

У Парижі річка Сена, де має пройти низка змагань під час літніх Олімпійських ігор, досі залишається занадто забрудненою.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить аналіз, проведений 16 червня, який наводить AFP.

Префект Паризького регіону Марк Гійом заявив, що проби з Сени не відповідають стандартам, які будуть встановлені цього літа.

У щотижневому звіті, опублікованому паризьким регіоном і мерією зазначено, несезонна дощова погода спричинила високу концентрацію двох видів фекальних бактерій, у тому числі кишкової палички у Сені.

Реклама:

"Якість води залишається погіршеною через... дощ, високу швидкість течії, малу кількість сонячного світла (і) температуру нижче сезонної норми", – йдеться в повідомленні.

Результати показали, що концентрація кишкової палички була вищою за рекомендовану межу в чотирьох місцях річки практично протягом усього тижня з 10 по 16 червня.

Передбачається, що на Сені пройде церемонія відкриття Олімпіади, а також заходи на відкритій воді під час Ігор.

Якщо річка буде надто забрудненою до початку Олімпіади, буде розглянутий план Б – відкладення змагань з плавання на відкритій воді на кілька днів. На нове місце переносити їх не планують.

Під час Олімпійських ігор воду обіцяли перевіряти щодня о 3:00, щоб визначити, чи змагання можуть проходити за планом. За словами організаторів, якщо результати не відповідатимуть стандартам, змагання можуть бути відкладені на кілька днів.

На початку березня президент Емманюель Макрон пообіцяв одного дня скупатися у Сені і пожартував, що не повідомлятиме дату завчасно, щоб там не зібрався цілий натовп. Мер Парижа Анн Ільдаго також пообіцяла, що поплаває в Сені перед Олімпіадою – можливо, разом із президентом.

Нещодавно Ідальго повідомила, що перенесе свій заплив у Сені на дату після 14 червня.