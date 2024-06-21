Власти Парижа обнаружили высокий уровень фекальных бактерий в Сене перед Олимпиадой

В Париже река Сена, где должен пройти ряд соревнований во время летних Олимпийских игр, до сих пор остается слишком загрязненной.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует анализ, проведенный 16 июня, который приводит AFP.

Префект Парижского региона Марк Гийом заявил, что пробы из Сены не соответствуют стандартам, которые будут установлены этим летом.

В еженедельном отчете, опубликованном парижским регионом и мэрией указано, несезонная дождливая погода вызвала высокую концентрацию двух видов фекальных бактерий, в том числе кишечной палочки в Сене.

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"Качество воды остается ухудшенным из-за... дождя, высокой скорости течения, малого количества солнечного света (и) температуры ниже сезонной нормы", – говорится в сообщении.

Результаты показали, что концентрация кишечной палочки была выше рекомендуемого предела в четырех местах реки практически в течение всей недели с 10 по 16 июня.

Предполагается, что на Сене пройдет церемония открытия Олимпиады, а также мероприятия на открытой воде во время Игр.

Если река будет слишком загрязненной до начала Олимпиады, будет рассмотрен план Б – отложение соревнований по плаванию на открытой воде на несколько дней. На новое место переносить их не планируют.

Во время Олимпийских игр воду обещали проверять ежедневно в 3:00, чтобы определить, могут ли соревнования проходить по плану. По словам организаторов, если результаты не будут соответствовать стандартам, соревнования могут быть отложены на несколько дней.

В начале марта президент Макрон пообещал однажды искупаться в Сене и пошутил, что не будет сообщать дату заранее, чтобы там не собралась целая толпа. Мэр Парижа Анн Ильдаго также пообещала, что поплавает в Сене перед Олимпиадой – возможно, вместе с президентом.

Недавно Идальго заявила, что перенесет свой заплыв в Сене на дату после 14 июля.