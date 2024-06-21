Парламент Чехії схвалив голосування поштою для виборців за кордоном

Чеський парламент у п’ятницю, 21 червня, остаточно схвалив закон, який дозволить закордонним виборцям голосувати поштою.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Закон про голосування поштою підтримали 92 депутати нижньої палати парламенту Чехії, проти проголосували 75 – передусім представники опозиційних лівопопулістської ANO Андрея Бабіша та ультраправої SPD Томіо Окамури, які стверджували, що ініціатива порушує таємницю голосування.

Голова МВС Чехії Віт Ракушан, виступаючи в парламенті, заявив, що закон дозволить співгромадянам, які проживають за кордоном, скористатись правом голосу "без зайвих ускладнень".

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"Я вважаю, що поділ наших громадян на різні категорії є дискримінацією. Цим законопроєктом ми не розширюємо коло виборців, які мають право голосувати з-за кордону. Ми лише даємо можливість зробити вибір більш комфортним", – підкреслив він.

Голосування поштою в Чехії стосуватиметься президентських і парламентських виборів, а також виборів до Європейського парламенту.

Ним зможуть скористатись чеські громадяни, які зареєструються у списку виборців у місцевому посольстві. Досі вони могли голосувати лише особисто в посольствах, що в деяких країнах означало подолання сотень кілометрів до виборчих дільниць.

Чехи, які перебувають за кордоном протягом короткого періоду часу, наприклад у відпустці, не зможуть проголосувати поштою.

Уперше голосування у такому форматі планують випробувати на парламентських виборах у Чехії у 2025 році.

Нагадаємо, минулого тижня Сейм Польщі запровадив можливість голосування поштою для всіх виборців у країні та за кордоном.