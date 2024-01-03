Уряд Чехії підтримав ініціативу про поштове голосування виборців за кордоном

Уряд Чехії підтримав ініціативу щодо запровадження голосування поштою для виборців, які проживають за кордоном.

Про це повідомляє ČTK, пише "Європейська правда".

Уряд підтримав відповідну ініціативу, внесену депутатами від коаліційних партій. Її прихильники аргументують, що участь у виборах для чехів за кордоном за поточних умов, коли голосувати можна лише на дільниці у дипломатичному представництві, є затратною справою і з точки зору часу, і з точки зору коштів.

Водночас опозиційні партії ANO та "Свобода і пряма демократія" (SPD) виступають проти і називають нововведення загрозою для демократії і таким, що порушує таємницю голосування.

У коаліції на ці звинувачення кажуть, що реальна причина протесту опонентів – те, що вони мають незначну підтримку серед громадян Чехії за кордоном, тому не зацікавлені, щоб явка на закордонних дільницях зростала.

Розгляд проєкту у Палаті представників очікувано буде складним.

Передбачається, що перший раз скористатися опцією поштового голосування можна буде на виборах до Палати представників у 2025 році.

З 2026 року голосування поштою буде доступне також для участі у президентських та європейських виборах.

Нагадаємо, у Польщі після зміни влади ініціювали перевірку законності проведення виборів президента Польщі 2020 року у формі поштового голосування через пандемію коронавірусу.