Парламент Чехии одобрил голосование по почте для избирателей за рубежом

Чешский парламент в пятницу, 21 июня, окончательно одобрил закон, который позволит зарубежным избирателям голосовать по почте.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Закон о голосовании по почте поддержали 92 депутата нижней палаты парламента Чехии, против проголосовали 75 – прежде всего представители оппозиционных левопопулистской ANO Андрея Бабиша и ультраправой SPD Томио Окамуры, которые утверждали, что инициатива нарушает тайну голосования.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан, выступая в парламенте, заявил, что закон позволит согражданам, проживающим за рубежом, воспользоваться правом голоса "без лишних осложнений".

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"Я считаю, что разделение наших граждан на разные категории является дискриминацией. Этим законопроектом мы не расширяем круг избирателей, имеющих право голосовать из-за рубежа. Мы лишь даем возможность сделать выбор более комфортным", – подчеркнул он.

Голосование по почте в Чехии будет касаться президентских и парламентских выборов, а также выборов в Европейский парламент.

Им смогут воспользоваться чешские граждане, которые зарегистрируются в списке избирателей в местном посольстве. До сих пор они могли голосовать только лично в посольствах, что в некоторых странах означало преодоление сотен километров до избирательных участков.

Чехи, которые находятся за границей в течение короткого периода времени, например в отпуске, не смогут проголосовать по почте.

Впервые голосование в таком формате планируют испытать на парламентских выборах в Чехии в 2025 году.

Напоминаем, на прошлой неделе Сейм Польши ввел возможность голосования по почте для всех избирателей в стране и за рубежом.