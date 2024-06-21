Парламент Чехии одобрил голосование по почте для избирателей за рубежом
Чешский парламент в пятницу, 21 июня, окончательно одобрил закон, который позволит зарубежным избирателям голосовать по почте.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Закон о голосовании по почте поддержали 92 депутата нижней палаты парламента Чехии, против проголосовали 75 – прежде всего представители оппозиционных левопопулистской ANO Андрея Бабиша и ультраправой SPD Томио Окамуры, которые утверждали, что инициатива нарушает тайну голосования.
Глава МВД Чехии Вит Ракушан, выступая в парламенте, заявил, что закон позволит согражданам, проживающим за рубежом, воспользоваться правом голоса "без лишних осложнений".
"Я считаю, что разделение наших граждан на разные категории является дискриминацией. Этим законопроектом мы не расширяем круг избирателей, имеющих право голосовать из-за рубежа. Мы лишь даем возможность сделать выбор более комфортным", – подчеркнул он.
Голосование по почте в Чехии будет касаться президентских и парламентских выборов, а также выборов в Европейский парламент.
Им смогут воспользоваться чешские граждане, которые зарегистрируются в списке избирателей в местном посольстве. До сих пор они могли голосовать только лично в посольствах, что в некоторых странах означало преодоление сотен километров до избирательных участков.
Чехи, которые находятся за границей в течение короткого периода времени, например в отпуске, не смогут проголосовать по почте.
Впервые голосование в таком формате планируют испытать на парламентских выборах в Чехии в 2025 году.
Напоминаем, на прошлой неделе Сейм Польши ввел возможность голосования по почте для всех избирателей в стране и за рубежом.