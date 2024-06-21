В Италии говорят, что ЕС предоставит до 60% кредита в $50 млрд за счет росактивов

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что на Европейский Союз придется большинство кредита в размере до 50 миллиардов евро, который предоставят Украине за счет поступлений от замороженных российских активов.

Об этом он заявил в пятницу, 21 июня, в кулуарах встречи министров финансов стран ЕС в Люксембурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Джорджетти, страны ЕС внесут от "50% до 60%" от суммы кредита, который получит Украина.

"Мы начнем обсуждать долю (кредита. – Ред.) для США, Канады, Японии и Великобритании", – добавил итальянский министр.

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Его слова, похоже, противоречат заявлению премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая утверждала, что европейские государства пока не будут принимать непосредственного участия в предоставлении кредита в размере 50 миллиардов долларов.

На прошлой неделе Мелони подтвердила достижение лидерами G7 политического соглашения о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов поддержки за счет замороженных российских активов.

Соответствующее решение о создании механизма Extraordinary Revenue Acceleration для предоставления Киеву займа содержится и в итоговой декларации саммита "Группы семи".

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