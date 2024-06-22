Одна людина загинула внаслідок лісових пожеж у Греції

У Греції повідомили про першу жертву останньої серії лісових пожеж, які охопили країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За словами представника пожежної служби, 55-річний чоловік отримав поранення під час пожежі в регіоні Ілія на півострові Пелопоннес і помер у лікарні.

Близько 120 пожежників за допомогою десятків машин були розгорнуті для приборкання лісових пожеж в регіоні Ахайя, які швидко перекинулися на сусідній район Ілія і вийшли з-під контролю.

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"Всі сили докладають надлюдських зусиль, щоб приборкати їх", – сказав речник грецької пожежної бригади Васіліс Ватракогіанніс на тлі вітру швидкістю до 120 км/год. Протягом кількох годин в країні спалахнуло близько 45 лісових пожеж.

Лісові пожежі є звичайним явищем у середземноморській країні, але вони стали більш руйнівними, оскільки літо стало спекотнішим, сухішим і вітрянішим, що вчені пов'язують зі зміною клімату.

Мешканцям кількох сіл, що постраждали від пожеж, було наказано покинути свої домівки, в той час як деякі з них використовували маленькі відра, щоб допомогти в гасінні пожежі.

Сили цивільного захисту приведені в стан бойової готовності, оскільки ризик лісових пожеж залишається високим і в суботу, заявив Ватракогіанніс на телевізійному брифінгу.

Одна лісова пожежа, яка ненадовго загрожувала будинкам у прибережному містечку поблизу Афін, була локалізована раніше в п'ятницю, повідомили в пожежній службі.

У попередні дні гасили кілька інших осередків пожеж на півострові південніше Афін. Причиною однієї з них вважають підпал.

Нагадаємо, минулого тижня в країні панувала сорокаградусна спека, через яку у денні години закривали найпопулярніші туристичні місця, а пожежні служби перейшли у режим найвищої готовності.

У ті дні в різних місцях в країні померли п’ятеро туристів віком від 55 років і старших, ймовірно через реакцію організму на екстремальні температури. Трьох зниклих досі шукають.