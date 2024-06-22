Один человек погиб в результате лесных пожаров в Греции

В Греции сообщили о первой жертве последней серии лесных пожаров, которые охватили страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По словам представителя пожарной службы, 55-летний мужчина получил ранения во время пожара в регионе Илия на полуострове Пелопоннес и скончался в больнице.

Около 120 пожарных с помощью десятков машин были развернуты для обуздания лесных пожаров в регионе Ахайя, которые быстро перекинулись на соседний район Илия и вышли из-под контроля.

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"Все силы прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы обуздать их", – сказал представитель греческой пожарной бригады Василис Ватракогианнис на фоне ветра скоростью до 120 км/ч. В течение нескольких часов в стране вспыхнуло около 45 лесных пожаров.

Лесные пожары являются обычным явлением в средиземноморской стране, но они стали более разрушительными, поскольку лето стало более жарким, сухим и ветреным, что ученые связывают с изменением климата.

Жителям нескольких деревень, пострадавших от пожаров, было приказано покинуть свои дома, в то время как некоторые из них использовали маленькие ведра, чтобы помочь в тушении пожара.

Силы гражданской защиты приведены в состояние боевой готовности, поскольку риск лесных пожаров остается высоким и в субботу, заявил Ватракогианнис на телевизионном брифинге.

Один лесной пожар, который ненадолго угрожал домам в прибрежном городке близ Афин, был локализован ранее в пятницу, сообщили в пожарной службе.

В предыдущие дни тушили несколько других очагов пожаров на полуострове южнее Афин. Причиной одного из них считают поджог.

Напомним, на прошлой неделе в стране царила сорокаградусная жара, из-за которой в дневные часы закрывали самые популярные туристические места, а пожарные службы перешли в режим высокой готовности.

В те дни в разных местах в стране умерли пятеро туристов в возрасте от 55 лет и старше, вероятно из-за реакции организма на экстремальные температуры.