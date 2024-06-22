Албанию обвинили в злоупотреблении средствами ЕС на 33 млн евро

Управление Европейского Союза по борьбе с мошенничеством (OLAF) заявило в пятницу, что около 33 миллионов евро средств, предназначенных для помощи албанским сельским общинам, находящимся в затруднительном положении, были использованы не по назначению.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Balkan Insight.

Очевидно, что деньги были растрачены коррупционным путем Албанским национальным агентством по развитию сельских территорий, которое руководило проектом.

OLAF посоветовала Европейской Комиссии заблокировать еще около 112 миллионов евро, предназначенных для следующей фазы Инструмента помощи сельскому развитию стран-кандидатов на вступление в ЕС (PARD).

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"После ряда сложных следственных действий, включая цифровой криминалистический поиск документов, связанных с получателями IPARD II, ARDA и другими экономическими операторами, OLAF обнаружил несколько серьезных нарушений на этапе выделения грантов и реализации нескольких проектов", – говорится в сообщении.

"По результатам расследования OLAF рекомендовал Европейской Комиссии признать часть финансирования Первого и Второго конкурсов заявок IPARD II на сумму 33 миллиона евро неправомерной", – добавляется в сообщении.

"OLAF также рекомендовал ЕС предотвратить нецелевое расходование 112 миллионов евро из будущего финансирования (IPARD III) для Албании, пока не будут приняты меры для защиты финансовых интересов ЕС от любой незаконной деятельности", – заявили в управлении.

OLAF обнаружила три основных способа манипулирования процессом предоставления грантов: во-первых, перспективным заявителям, некоторые из которых искали сотни тысяч евро для финансирования бизнес-идей, рекомендовали воспользоваться услугами местной консалтинговой компании, которая "требовала значительную часть их гранта" за содействие в заключении контракта.

Во-вторых, конкурсный процесс был сфальсифицирован путем подачи фальшивых предложений; наконец, цены на инвестиции были завышены, а некоторые бенефициары нарушили свои контрактные обязательства.

Предварительное расследование, опубликованное BIRN, показало, что расследование OLAF началось с того, что один из заявителей, который считал, что ему несправедливо отказали в предоставлении гранта, сообщил об этом албанскую прокуратуру и Управление ЕС по борьбе с мошенничеством. Албанская прокуратура официально все еще расследует это дело, но без особого прогресса.

OLAF подчеркнула, что, "учитывая возможную преступную деятельность, выявленную в ходе расследования, OLAF также направила копию своих выводов в судебные органы Албании".

В начале июня в Албании вспыхнули протесты против премьера Эди Рамы с призывом к нему уйти в отставку: демонстранты подожгли шины и забросали полицию камнями после того, как в расследовании итальянских журналистов появились обвинения в причастности чиновника к организованной преступности и коррупции.

В феврале несколько тысяч сторонников албанской оппозиции устроили акцию протеста в Тиране, обвиняя правительство страны в коррупции.