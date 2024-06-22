Фейерверки с роскошной яхты вызвали лесной пожар на греческом острове

Греческие власти намерены провести аресты после того, как фейерверки, запущенные с роскошной яхты, вызвали лесной пожар на острове Гидра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Роскошная яхта, предположительно причастна к пожару, сейчас находится у пристани Вулиагмени к югу от Афин, где, согласно информации издания, власти намерены провести аресты.

Капитан соседнего судна, который стал свидетелем инцидента, предоставил властям соответствующие показания.

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Источники сообщили Kathimerini, что яхта, о которой идет речь, была зафрахтована гражданами Казахстана.

Ранее следователи пожарной службы запросили у администрации порта регистрационные номера и данные всех катеров, находившихся в этом районе в ночь на пятницу, а также видеоматериалы, поскольку есть предположение, что причиной пожара стал фейерверк, который запустили пассажиры одной из лодок.

В пятницу риск возникновения пожара на Гидре был классифицирован как "очень высокий", а это означает, что использование фейерверков было запрещено.

По данным СМИ, злоумышленники пытались потушить первые языки пламени, но потом вызвали пожарных, а сами убрались прочь. Местность труднодоступна, пожарные могут тушить ее только с воздуха и моря, и пока не могут взять огонь под контроль.

Ранее в Греции сообщили о первой жертве последней серии лесных пожаров, которые охватили страну.

В предыдущие дни тушили несколько других очагов пожаров на полуострове южнее Афин. Причиной одного из них считают поджог.

Напомним, на прошлой неделе в стране царила сорокаградусная жара, из-за которой в дневные часы закрывали самые популярные туристические места, а пожарные службы перешли в режим высокой готовности.