В Латвии начали уголовное преследование сбежавшего в РФ экс-евродепутата

На этой неделе прокуратура Латвии решила начать уголовное преследование бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, который сбежал в Россию, за прославление и оправдание военных преступлений, совершенных страной-агрессором в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Мамыкина вызвали в прокуратуру для предъявления обвинений, подтвердили в прокуратуре. В то же время неизвестно, объявлен ли Мамыкин в розыск, или это произойдет позже.

Уголовный процесс в отношении Мамыкина Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила 29 сентября 2023 года согласно статье 74.1 Уголовного закона, оценив высказывания в эфире нескольких лояльных Кремлю российских телеканалов, а также в социальных сетях. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" российского телеканала "Россия 1" 21 сентября прошлого года он высказался, что Россия "в Украине осуществляет большое и священное дело".

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Самое строгое наказание за это преступление – лишение свободы на срок до пяти лет.

Андрей Мамыкин родился в 1976 году. До 2014 года – известный журналист телеведущий. В 2014 году избрался в Европарламент по списку "Злагоды", однако вскоре, уже находясь в Брюсселе, разорвал отношения с партией. В 2019 году баллотировался уже по списку Русского союза Латвии, но избран не был, не сумев обойти Татьяну Жданок.

В середине сентября 2023 года стало известно, что Мамыкин переехал жить в Россию. В частности, он обосновал свое решение – "чтобы его сыновьям не пришлось участвовать в гей-парадах". В интервью кремлевским пропагандистам он именует вторжение России в Украину используемыми в России терминами, то есть спецоперацией, и выражает уверенность, что в Латвии будут восстановлены памятники, установленные в свое время советской властью.

Европейский парламент в апреле ввел санкции против депутата Европарламента от Латвии Татьяны Жданок, которую обвиняют в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России в течение двух десятилетий.

В конце января появилось совместное расследование Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee и Expressen, согласно которому ФСБ РФ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии". Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ по меньшей мере с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.

После этого другие латвийские законодатели предупредили, что есть и другие депутаты Европарламента, которые сознательно служат российским интересам.

Недавно Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против Жданок, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.