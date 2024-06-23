В аеропорту Манчестера скасували або затримали всі рейси через знеструмлення

Всі рейси, що вилітають з аеропорту Манчестера у Великій Британії, скасували або суттєво затримали через відключення електроенергії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Значні проблеми з електропостачанням у прилеглій місцевості торкнулися аеропорту та багатьох інших об'єктів міста, що розташований на північному заході Англії.

Sky News

Наразі електропостачання відновили, і аеропорт заявив, що працює над тим, щоб пасажири, які вже перебувають в його приміщенні, змогли якнайшвидше відправитися на рейси.

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Втім, йдеться в повідомленні, "перебої, спричинені відключенням електроенергії, означають, що в деяких випадках багаж може не потрапити на ці рейси".

Sky News

Пасажири, які вже перебувають в аеропорту, стикаються зі значними затримками та можливими скасуваннями рейсів, оскільки у неділю вранці там утворилися величезні черги.

Аеропорт Манчестера повідомив, що пасажирам, які мають вилітати з терміналів 1 або 2, рекомендується не приїжджати до подальших повідомлень та зв'язатися зі своїми авіакомпаніями для отримання актуальної інформації.

"Аеропорт Манчестера постраждав від масштабного відключення електроенергії в цьому районі сьогодні вранці. Це спричинило масштабні перебої в роботі, і рейси з терміналів 1 і 2 скасовуються", – йдеться в повідомленні.

Водночас деякі рейси, що прибувають, перенаправляють в інші аеропорти. Збій впливає на прибуття рейсів до Манчестера меншою мірою, але є певні затримки на прикордонному контролі.

Повідомляли, що після опівдня у п'ятницю за місцевим часом світло зникло практично по всій Далмації на півдні Хорватії, у Чорногорії та БіГ.

Згодом електропостачання поступово відновили.

Міністр енергетики Чорногорії Саша Муйовіч заявив, що масове відключення електрики, яке зафіксували в Чорногорії, Боснії, Албанії та Хорватії, було викликане раптовим збільшенням споживання електроенергії, спричиненим спекою.