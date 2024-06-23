В аэропорту Манчестера отменили или задержали все рейсы из-за выключения электричества

Все рейсы, вылетающие из аэропорта Манчестера в Великобритании, отменили или существенно задержали из-за отключения электроэнергии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Значительные проблемы с электроснабжением в прилегающей местности коснулись аэропорта и многих других объектов города, расположенного на северо-западе Англии.

Sky News

Сейчас электроснабжение восстановили, и аэропорт заявил, что работает над тем, чтобы пассажиры, которые уже находятся в его помещении, смогли как можно быстрее отправиться на рейсы.

Реклама:

Впрочем, говорится в сообщении, "перебои, вызванные отключением электроэнергии, означают, что в некоторых случаях багаж может не попасть на эти рейсы".

Sky News

Пассажиры, которые уже находятся в аэропорту, сталкиваются со значительными задержками и возможными отменами рейсов, поскольку в воскресенье утром там образовались огромные очереди.

Аэропорт Манчестера сообщил, что пассажирам, которые должны вылетать из терминалов 1 или 2, рекомендуется не приезжать до дальнейших сообщений и связаться со своими авиакомпаниями для получения актуальной информации.

"Аэропорт Манчестера пострадал от масштабного отключения электроэнергии в этом районе сегодня утром. Это повлекло масштабные перебои в работе, и рейсы из терминалов 1 и 2 отменяются", – говорится в сообщении.

В то же время некоторые прибывающие рейсы перенаправляют в другие аэропорты. Сбой влияет на прибытие рейсов в Манчестер в меньшей степени, но есть определенные задержки на пограничном контроле.

Сообщалось, что после полудня в пятницу по местному времени свет исчез практически по всей Далмации на юге Хорватии, в Черногории и БиГ.

Впоследствии электроснабжение постепенно восстановили.

Министр энергетики Черногории Саша Муйович заявил, что массовое отключение электричества, которое зафиксировали в Черногории, Боснии, Албании и Хорватии, было вызвано внезапным увеличением потребления электроэнергии, вызванным жарой.