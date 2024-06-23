Аеропорт Манчестера, де кілька годин не було світла, поступово відновлює роботу

Аеропорт британського Манчестера, де вдень 23 червня скасували або відклали усі рейси через відсутність електропостачання, поступово відновлює роботу.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Аеропорт Манчестера після кількагодинної перерви через проблеми з електропостачанням почав відновлювати роботу. За уточненою інформацією, проблеми з живленням виникли безпосередньо в аеропорту, а не в цьому районі загалом.

О 15:15 за британським часом (17:15 за Києвом) в офіційному X (Twitter) аеропорту повідомили, що відправлення рейсів поступово відновлюється. Пасажирів попросили уточнити статус рейсу у авіакомпаніях, перш ніж вирушати в аеропорт.

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"Ми також тісно працюємо з авіакомпаніями для того, щоб забезпечити відправлення скасованих рейсів у найближчі дні", – зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, хаос в аеропорту Манчестера почався близько опівдня 23 червня через те, що там зникло світло. У зв’язку з цим усі рейси з першого і другого терміналів скасували або перенесли, а сотні людей, яких проблеми застали вже в аеропорту, годинами чекали у невизначеності.

Проблеми з електропостачанням виникли також на півдні Франції в районі міста Бордо, там без світла тимчасово залишилися 120 тисяч споживачів.

У п’ятницю сталося рідкісне масштабне вимкнення електроенергії одразу у кількох країнах Балкан, енергосистеми яких тісно поєднані – світла не було більше години, після того електропостачання почали поступово відновлювати. Можливою причиною називають різкий стрибок споживання через спеку.