Аэропорт Манчестера, где несколько часов не было света, постепенно возобновляет работу

Аэропорт британского Манчестера, где днем 23 июня отменили или отложили все рейсы из-за отсутствия электроснабжения, постепенно возобновляет работу.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Аэропорт Манчестера после многочасового перерыва из-за проблем с электроснабжением начал восстанавливать работу. По уточненной информации, проблемы с питанием возникли непосредственно в аэропорту, а не в этом районе в целом.

В 15:15 по британскому времени (17:15 по Киеву) в официальном X (Twitter) аэропорта сообщили, что отправка рейсов постепенно восстанавливается. Пассажиров попросили уточнить статус рейса в авиакомпаниях, прежде чем отправляться в аэропорт.

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"Мы также тесно работаем с авиакомпаниями для того, чтобы обеспечить отправку отмененных рейсов в ближайшие дни", – отметили в администрации.

Напомним, хаос в аэропорту Манчестера начался около полудня 23 июня из-за того, что там исчез свет. В связи с этим все рейсы из первого и второго терминалов отменили или перенесли, а сотни людей часами ожидали в неопределенности.

Проблемы с электроснабжением возникли также на юге Франции в районе города Бордо, там без света временно остались 120 тысяч потребителей.

В пятницу произошло редкое масштабное отключение электроэнергии сразу в нескольких странах Балкан, энергосистемы которых тесно связаны – света не было больше часа, после того электроснабжение начали постепенно восстанавливать. Возможной причиной называют резкий скачок потребления из-за жары.