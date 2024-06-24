Глава МВС Франції попереджає про ризик насильства через дострокові вибори

Франція може зіткнутися з ризиком громадянських заворушень і насильства, пов'язаних з достроковими виборами, заявив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Його заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Слова очільника МВС пролунали на тлі останнього тижня передвиборчої кампанії перед першим туром голосування.

"Цілком можливо, що буде надзвичайно сильна напруженість", – сказав Дарманен.

Реклама:

За його словами, влада готується до "дуже вибухонебезпечної" ситуації, оскільки голосування відбудеться менш ніж за місяць до початку Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Президент Франції Емманюель Макрон за тиждень до першого туру парламентських виборів написав співгромадянам листа, в якому закликав їх проголосувати.

Рейтинг Макрона після його рішення розпустити парламент впав на шість пунктів.

Детальніше про те, чому президент Франції вирішив оголосити дострокові вибори – у статті "Макрон йде ва-банк".