Глава МВД Франции предупреждает о риске насилия из-за досрочных выборов

Франция может столкнуться с риском гражданских беспорядков и насилия, связанных с досрочными выборами, заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Его заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Слова главы МВД прозвучали на фоне последней недели предвыборной кампании перед первым туром голосования.

"Вполне возможно, что будет чрезвычайно сильная напряженность", – сказал Дарманен.

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По его словам, власти готовятся к "очень взрывоопасной" ситуации, поскольку голосование состоится менее чем за месяц до начала Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Президент Франции Эмманюэль Макрон за неделю до первого тура парламентских выборов написал письмо согражданам, в котором призвал их проголосовать.

Рейтинг Макрона после его решения распустить парламент упал на шесть пунктов.

Подробнее о том, почему президент Франции решил объявить досрочные выборы – в статье "Макрон идет ва-банк".