Боррель подтвердил, что ЕС рассматривает санкции против Грузии из-за закона об "иноагентах"

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что на этой неделе в ЕС обсудят возможные санкции против Грузии из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

По его словам, он представил предложения министрам о том, что они могут сделать в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Среди действий, которые мы рассматриваем, есть прекращение поддержки через Европейский фонд мира, политических контактов на высоком уровне или рассмотрение вопроса о прекращении части финансовой поддержки", – отметил Боррель.

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В то же время он указал, что в ЕС не хотят, чтобы в результате этих ограничений пострадало гражданское население.

"Двери для Грузии в ЕС открыты, но если ее правительство продолжит идти тем же путем и делать то, что оно делает, эти двери закроются, и грузинский народ заплатит за это", – резюмировал Боррель.

Ранее СМИ сообщили, что в ЕС предлагают приостановить двусторонние визиты на высоком уровне, встречи и мероприятия в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, а также прекратить дискуссии, переговоры и подписание двусторонних соглашений.

В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которые, как опасается оппозиция, может повлиять новый закон.

Ранее посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский констатировал, что в отношениях Грузии с ЕС наступил крайне сложный период в связи с принятием скандального закона об "иноагентах", а евроинтеграция страны фактически остановилась.

Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе настаивает, что шансы на открытие переговоров о вступлении в ЕС после принятия скандального закона об "иноагентах" только возросли.