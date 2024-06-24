Біля берегів Греції з пошкодженої яхти врятували 77 мігрантів

Групу з 77 мігрантів врятували з пошкодженої вітрильної яхти після великої нічної операції в південній частині Егейського моря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

За повідомленням грецької берегової охорони, зниклих безвісти і поранених після порятунку між островами Аморгос і Астипалія не було.

Три судна берегової охорони, чотири торгові судна в цьому районі і два невеликих приватних катери взяли участь у порятунку після того, як пасажири яхти зателефонували в екстрені служби по допомогу.

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Національність мігрантів не відома. Всіх доставили на острів Наксос в групі Кікладських островів, де їм надали тимчасовий притулок.

Було незрозуміло, звідки мігранти вирушили. Їх врятували на маршруті, який зазвичай використовють банди контрабандистів для переправлення мігрантів з Туреччини до Італії, оминаючи суворо патрульовані води навколо східних грецьких островів Егейського моря.

Такі рейси більш поширені влітку, коли погода м'якша, і коли яхти контрабандистів мають більше шансів пройти непоміченими серед великої кількості яхт, зафрахтованих туристами, які відвідують популярні грецькі острови.

Нагадаємо, італійська берегова охорона в п'ятницю знайшла ще 14 тіл жертв корабельної аварії, що сталася минулого тижня в Іонічному морі біля південного узбережжя Італії, довівши кількість відомих жертв до 34.

Їхній човен перекинувся тиждень тому і зниклими вважалися десятки осіб.